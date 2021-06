Marco Rossi: “Vorrei i Mondiali con l’Ungheria. Ronaldo fischiato? Certe volte è indisponente”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco Rossi, ct dell’Ungheria ha parlato dopo l’impresa sfiorata nel girone infernale riuscendo quasi a passare il turno: “Ho dormito al massimo 15 minuti, so che siamo stati bravi ma mai avrei pensato che un pari contro la Germania mi avrebbe lasciato questa sensazione, sono dispiaciuto. La notorietà? E’ quella dei fuochi di Ferragosto, durerà niente ma va bene così. Non mi frega nulla della rivalsa e non mi interessa tornare in Italia. Sono contento se ho lasciato un’impronta nel calcio ungherese. Anzi, vorrei i Mondiali con questa Nazionale”.

Su Cristiano Ronaldo: “Lui fischiato a Budapest? E’ un grandissimo campione ma a volte può essere indisponente. Dopo il rigore con noi ha esultato come se avesse segnato in finale. La gente queste cose le nota“.

Foto: Twitter Euro 2020