Marco Rossi: “Tornare ad allenare in Italia? Credo che ormai sia un discorso chiuso. Ho avuto offerte dall’Arabia”

Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato della carriera e della possibilità di tornare ad allenare in Italia.

Queste le sue parole: “Se c’è possibilità di allenare ancora in Italia? No, e penso che sia un discorso chiuso per sempre. Da ambo le parti, però. Sarei visto da tutti come una scommessa, quindi alla mia età preferisco lavorare con chi guarda ai risultati ed è contento di me. Ungheria per sempre? Ho il contratto fino al dicembre del 2025, alla fine delle qualificazioni mondiali. Prima però giochiamoci l’Europeo, viviamo fino in fondo quest’avventura che ci siamo conquistati con merito e passione. Poi vedremo”.

Sull’Arabia: “Qualche offerta è già arrivata, l’estate scorsa. Non ho neanche voluta ascoltarla, perché poi rischi che ti giri la testa. In carriera non ho mai guadagnato grandi cifre, adesso però è giusto valutare tutto, anche per la mia famiglia. Vedremo dopo l’Europeo. Mancini? Ci siamo scritti. Non credo l’abbia fatto solo per i soldi”. Foto: twitter Ungheria