Marco Rossi: “Sconfitta che ci sta, rendiamoci conto di chi siamo. L’Italia è Campione d’Europa”

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, ha parlato in conferenza stampa dopo il KO contro l’Italia: “Nel primo tempo per larghi tratti non siamo riusciti a fare ciò che abbiamo previsto e preparato, purtroppo c’è stato pochissimo tempo per lavorarci e per preparare le cose. Tempo non ce n’è stato, abbiamo sofferto questo gioco posizionale tra le linee, il nostro obiettivo era rallentare la giocata dei loro difensori centrali e togliere loro l’opzione del passaggio centrale e costringerli agli esterni: quando non ci siamo riusciti, l’Italia ci ha fatto male. Nella ripresa la squadra s’è espressa meglio e qualche giocata importante l’abbiamo fatta anche noi. La sconfitta ci sta e noi dobbiamo sapere chi siamo: non si può pensare di venire qui a vincere o a pareggiare, l’Italia è campione d’Europa ed è squadra fatta da tutti i giocatori o quasi che giocano in Serie A. Rendiamoci conto di dove siamo e chi siamo, se appena si fa un risultato importante si pensa lo si debba ripetere tre giorni dopo c’è qualcosa che non torna“.

Foto: sito Ungheria