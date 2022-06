Marco Rossi: “Mancini sta facendo un grande lavoro, ma con i giovani serve tempo”

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Un consiglio all’Italia? Non mi permetto. Sono fuori da questo sistema da dieci anni, resto un grande tifoso degli azzurri. Mancini sta facendo un grande lavoro nel rifondare la Nazionale, lanciando i giovani e rischiandoli in gare importanti. Serve tempo, però, bisogna aspettarli. I ragazzi sono altalenanti, ci sta: contro di noi hanno fatto bene. Io non la vedrei così grigia come la vogliono vedere. I giovani talenti ci sono, alcuni giocano di più altri meno, ma è una problematica che colpisce anche altre nazioni, non solo l’Italia“.

Foto: sito Ungheria