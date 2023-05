MARCO NASTI, GRINTA E GOL PESANTI

Primo verdetto dalla gara 1 dei play out di Serie B. Dopo una stagione da dimenticare, a giocarsi la permanenza nel campionato cadetto sono Cosenza e Brescia. La partita di andata al San Vito Gigi Marulla se l’aggiudicano i lupi calabresi. In gol, ancora una volta, il giovane attaccante Marco Nasti. Al suo quinto gol stagionale, alla prima esperienza in un campionato professionistico, il diciannovenne scuola Milan ha dimostrato di avere la grinta per ritagliarsi uno spazio importante all’interno del nostro panorama calcistico.

Marco Nasti nasce a Pavia il 17 settembre del 2003 e percorre tutta la trafila delle giovanili in maglia Milan. Dalla stagione 20/21 gioca e segna per la Primavera rossonera con cui, nella stagione successiva, raggiunge quota 18 gol e 8 assist in 29 presenze stagionali. Fisicità e fiuto del gol ben sviluppati, un vero rapace d’aria capace anche di creare gioco e collegare al meglio i reparti. Caratteristiche da attaccante moderno con lo scopo principale di gonfiare la rete più volte possibile. Un’ottima media realizzativa e una continuità di rendimento degne di un campionato professionistico. Su di lui si accendono i fari del mercato, a spuntarla alla fine è il Cosenza che porta il giovane centravanti in squadra per il campionato di Serie B. Un importante salto di categoria per il classe 2003 che si trova ad affrontare un campionato cadetto che ha l’aspetto di una vera e propria A2.

Il suo Cosenza non parte di certo con l’obiettivo della promozione, anzi, la prima parte di stagione non desta buone sensazioni. Nasti colleziona soltanto 14 presenze, solo 9 da titolare e riesce a segnare un solo gol. Il 18 dicembre 2022, durante il match tra Cosenza e Ascoli, il risultato è sul 2 a 0 in favore degli ospiti. Al 93’ i Lupi provano a riaccendere le speranza, il gol è proprio di Nasti che con un bel sinistro insacca Leali per la sua prima realizzazione tra i professionisti. Da quel momento Nasti riceve più fiducia dall’allenatore che vede in lui la fame che serve per portare il Cosenza alla salvezza. Emblema della sua stagione la doppietta in due minuti nel derby con la Reggina che ribalta la partita e porta il Cosenza al trionfo.

La stagione si conclude con il Cosenza costretto ai Play out. Nella gara di andata serve grinta, cuore e tanta fame per superare l’ostacolo di un Brescia molto agguerrito. Al 70’ minuto, una palla vagante in area sembra ormai persa, ma c’è ancora una volta Marco Nasti che la spinge di testa, quanto basta per superare la linea di porta e far esplodere i tifosi rossoblù. Il match di ritorno deciderà le sorti della stagione, Nasti lotterà fino all’ultimo minuto.

