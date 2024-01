Marco Materazzi e quelle parole di Gigione che ricorderà per sempre

Anche Marco Materazzi si è unito al cordoglio per la scomparsa del grande Gigi Riva. Queste le belle parole dell’ex difensore, raccolte dalla Gazzetta dello Sport, relative alla vittoria del Mondiale nel 2006: “Ti ricorderò sempre così, con le parole che mi hai sussurrato dopo la finale vinta di Berlino: ‘Ti rendi conto di cosa hai fatto? Scambierei tutti i miei gol in carriera in cambio dei tuoi di stasera’. Io, stasera, all’orecchio ti sussurro: grazie, Gigione”.

Foto: Twitter Cagliari