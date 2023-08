MARCO GRÜLL, IL MATTATORE DEI VIOLA NELLA NOTTE DI VIENNA

“La Fiorentina è forte, ma nel calcio tutto è possibile: ce la possiamo fare”. Così Marco Grull alla vigilia della sfida contro la Fiorentina valida per la gara di andata dei playoff di Conference League. E il Rapid Vienna ce l’ha fatta: è terminata 1-0 all’Allianz Stadion. A decidere l’incontro proprio Grull, glaciale dal dischetto.

Ala sinistra, classe 1998, Grull si sta rendendo protagonista in questa edizione di Conference con la maglia del Rapid Vienna. Infatti sono già due le reti messe a segno dal centravanti austriaco: la prima nella gara di ritorno contro il Debreceni, sfida vinta dal Rapid per 5-0. Ieri la seconda rete, fondamentale, contro la Fiorentina che permetterà al Rapid di presentarsi a Firenze con una rete di vantaggio.

Nato a Schwarzach im Pongau il 6 luglio 1998, Grüll muove i suoi primi passi nel Radstadt Gio, prima di passare al Pfarrwerfen. Tra il 2015 e il 2019 ha militato nel TSV St. Johann, mettendosi in mostra a suon di gol e assist nella Regionalliga West, l’ottimo rendimento lo porta a trasferirsi al Ried nel mercato invernale del 2019. Oltre a cambiare casacca, inizia da subito a mettersi in mostra nella 2. Liga, concludendo la propria stagione con sei gol e nove assist: numeri importanti poi incrementati nella stagione 2019-2020, con tredici gol e tredici assist all’attivo. Con il Ried ottiene la promozione in Bundesliga, e anche qui si consacra a livello nazionale con undici gol e quattro assist. per poi compiere il grande salto proprio al raid Vienna, di cui diviene rapidamente un punto fermo e del già dalla scorsa stagione con 6 gol e 8 assist in 30 presenze.

La nuova stagione per Grull è iniziata nel migliore dei modi: 5 le reti messe a segno nelle prime 7 presenze stagionali con il Rapid Vienna. Un bottino di tutto rispetto che conferma quanto già di buono aveva fatto vedere nella passata stagione. La prossima settimana ci sarà la sfida di ritorno al Franchi contro la Fiorentina: un’occasione per mettersi nuovamente in mostra.

Foto: Instagram Rapid