Marco Asensio non brilla al PSG, il futuro è un’incognita

L’amore tra Marco Asensio e il PSG non è mai scattato. Arrivato a parametro zero un anno e mezzo fa, dopo il mancato rinnovo col Real Madrid, il talentuoso trequartista non è mai riuscito a imporsi nella squadra parigina, anche per via della tanta concorrenza e una sequela di infortuni che lo hanno fortemente limitato. La scorsa stagione un infortunio al piede, giunto proprio nel suo momento migliore dal punto di vista prestazionale, che lo tenne lontano dai campi per due mesi e mezzo. Al suo ritorno Luis Enrique contò nuovamente su di lui, tanto da schierarlo titolare anche nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Ma quell’infortunio fu un giro di boa molto sfortunato, e i livelli toccati prima dello stop Asensio non li ha più riproposti. In questa stagione, lo spagnolo ha giocato 15 partite, accumulando sei presenze, due gol e quattro assist. La sua ultima gara da titolare risale al 6 novembre, in un match di Champions contro l’Atletico Madrid, partita in cui non è riuscito a sfruttare l’occasione da falso 9. Non hanno di certo aiutato la successiva esplosione di Doué e il ritorno di Gonçalo Ramos, che hanno drasticamente ridotto i minuti in campo del classe ’96. Secondo L’Equipe, il PSG sarebbe favorevole a una sua partenza in questo mercato (anche per via del forte interesse per Kvaratskhelia), ma vi è un intoppo legato al pesante ingaggio del giocatore, che renderebbero difficile l’avvio di potenziali trattative. Le porte per Asensio sono comunque chiuse, ma c’è da districare il nodo ingaggio.

Foto: Instagram Asensio