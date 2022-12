Marciniak si difende: “Gol del 3-2 dell’Argentina da annullare? Si sta cercando un appiglio. Questa non è serietà. Anche i francesi erano in campo successivamente”

L’arbitro della finale del Mondiale, il polacco Marciniak, ha parlato in conferenza stampa dalla sua Polonia, in merito alle accuse mosse dalla Francia per il gol del 3-2 di Messi, con calciatori argentini in campo.

Queste le sue parole: “E’ vero, rivedendo le immagini c’erano due giocatori argentini nel rettangolo di gioco. Ma hanno inciso sull’azione? No. E i francesi non hanno menzionato questa foto, dove si vede come ci siano sette francesi in campo sull’azione finale. Ovviamente, avesse segnato la Francia il 4-3 finale, sarebbero stati tutti contenti? Prima di tutto, questa situazione dovrebbe influenzare il gioco? E qual è stato l’impatto dei ragazzi che si sono alzati e sono saltati in campo? Si sta cercando un appiglio su ogni cosa e questa non è serietà”. E poi ecco la stoccata ad alcuni tabloid francesi: “Ci sono i giornali seri e quelli che cercano pubblicità. Amici, arbitri in Francia, mi hanno scritto. L’atteggiamento è stato ottimo”.

Foto: twitter FIFA