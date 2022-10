Marchisio: “Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati ed ogni volta abbiamo scritto la storia”

Claudio Marchisio ex centrocampista della Juve, ha parlato su Instagram del momento dei bianconeri, che hanno toccato uno dei punti più bassi della loro storia, scrivendo le seguenti frasi: “A cosa serve in questo momento sparare sentenze e cercare a tutti i costi un colpevole?

Anche quando crediamo che nulla funzioni e che tutto sembra compromesso, non dobbiamo mai scordarci chi siamo.

Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati ed ogni volta abbiamo scritto la storia.

Sempre, insieme. Forza Juventus”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Marchisio (@marchisiocla8)

Foto: Instagram personale