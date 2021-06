Marchisio polemico: “Siamo arrivati ad attaccare anche la Nazionale. Non c’è limite a nulla”

Dopo la lista ufficiale del ct Mancini diramata a mezzanotte, non sono mancati i commenti con tanto di polemiche sulle scelte sulle convocazioni. Su questo si è espresso anche Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus e della Nazionale, che sui social ha detto: “Siamo arrivati ad attaccare anche la nostra Nazionale (convocazioni, battute e altro). Non c’è limite a nulla. Dobbiamo esser vicino alla nostra squadra, che rappresenta il nostro Paese! Forza azzurri. Date tutto quello che avete, fateci sognare!!!”.

