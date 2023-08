Marchisio omaggia Buffon: “Dite a un bambino di disegnare un portiere e disegnerà lui”

Claudio Marchisio ha condiviso a lungo lo spogliatoio con Gianluigi Buffon ed oggi, giorno in cui il portiere ha dato l’addio al calcio giocato, l’ex centrocampista ha voluto salutarlo su Twitter con un lungo post: “Enzo Ferrari diceva: ‘Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la farà rossa’. Allo stesso modo dite a quel bambino di disegnare un portiere su un campo da calcio e sicuramente disegnerà Gianluigi Buffon. Ho iniziato a guardarti dietro a quella porta del ‘Delle Alpi’, passandoti il pallone per battere una rimessa dal fondo. Poi… vabbè il resto lo sappiamo. Goditi questa seconda parte della vita. Non troverai quell’adrenalina che solo il campo può regalarti, ma ci saranno nuove emozioni… Vedrai! Ti mando un grande abbraccio, Claudio”.

Foto: Instagram Buffon