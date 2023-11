Marchisio: “L’Inter è superiore, ma la Juve ha dimostrato di saper soffrire. Uomo chiave? Punto su Chiesa”

La sfida fra Juventus e Inter si avvicina. In vista del match dell’Allianz Stadium di domenica sera, l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Sarà un derby d’Italia importante. Juve e Inter stanno facendo bene, ma con storie e percorsi diversi. Vedremo come si presenteranno dopo le nazionali e se Allegri e Inzaghi recupereranno qualche giocatore. L’Inter, come rosa, gioco ed esperienza, è superiore. Ma la Juve ha dimostrato di saper soffrire e di avere continuità di risultati. Mi auguro sia una partita bella ed emozionante all’Allianz Stadium. L’uomo chiave? Punto su Chiesa”.

Foto: Instagram Marchisio