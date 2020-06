Marchisio: “Legato da sempre al Torino, ma il mio cuore è bianconero”

Intervenuto in diretta Instagram con Simona Ventura, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera: “Sono sempre stato legato al Toro, è sempre stato bello giocare i derby e ho sfidato i granata quando stavano crescendo esponenzialmente, ma devo dire che sono bianconero, assolutamente. La ripresa? Rispetto alla Bundesliga, torneremo in campo più gradualmente, eppure bisognerà dosare molto bene i calciatori. Sarà interessante guardare le partite, il fatto di sfidarsi di sera può favorire la qualità del gioco.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC