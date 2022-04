Marchisio: “La Juve ha avuto troppi alti e bassi. Importante essere arrivati a giocarsi un trofeo. Chiellini? Lo ringrazio”

Claudio Marchisio, ospite dell’evento Il Foglio a San Siro, ha parlato della sua Juventus. Queste le parole dell’ex centrocampista italiano: “Sono nato juventino, sono cresciuto e ho vinto tanto con la Juve. Se ci saranno opportunità le valuterò, ad oggi sono felice di questo percorso. A Giorgio Chiellini posso solo dire grazie, anche per quello che lascerà al calcio italiano. Dispiace, ma quella del ritiro è una scelta che arriva a un certo momento. La stagione della Juve? Il fatto di essere arrivati a giocarsi un trofeo è importante, lo ha fatto ancora una volta e speriamo possa essere un altro trofeo da mettere in bacheca e poi pensare al prossimo. Ci sono stati troppo alti e bassi quest’anno, con un percorso più regolare avrebbe potuto puntare lo scudetto. Non mi aspettavo un campionato così combattuto. Ci lamentiamo sempre che i campionati sono sempre vinti con facilità, mentre quest’anno possiamo godercelo così”.

FOTO: Twitter Marchisio