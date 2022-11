Marchisio: “La Juve arriva alla sosta con rinnovato ottimismo. Ma rimane la grande delusione in Champions”

Claudio Marchisio, ex centrocampista e colonna della Juventus, ha postato sui social un pensiero su questa prima parte di stagione dei bianconeri.

Queste le sue parole: “La Juve arriva alla sosta potendo guardare in maniera positiva al futuro. Rimane la grande delusione della Champions, ma ormai è il passato. Il presente fa ben sperare, per le vittorie consecutive, per la tenuta fisica/mentale del gruppo in crescita”.

Foto: Instagram personale