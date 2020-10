Marchisio su Juve-Napoli: “Servivano decisioni prima. Gli azzurri avevano giocato con un focolaio pericoloso”

Claudio Marchisio nel corso del suo intervento su Rai3 nella trasmissione di Massimo Gramellini ‘Le parole della settimana’, ha commentato la vicenda della gara non disputata tra Juventus e Napoli che sta ancora creando polemiche. L’ex centrocampista e tifosissimo della Juventus, attuale commentatore Rai per la Nazionale, ha lanciato parole di sostegno al Napoli, dimostrando grande obbiettività, nonostante la fede bianconera: “Su Juve-Napoli servivano decisioni più importanti e serie molto prima di domenica scorsa, dal momento che il Napoli aveva giocato col focolaio più grande della Serie A, quello del Genoa, rischiando di contagiare non solo gli juventini, ma anche altri calciatori visto l’imminenza delle gare delle Nazionali. Per fortuna non ci sono stati ulteriori positivi, ma andava rinviata la gara”.

Il principino ha poi così ribadito: “La salute degli atleti non è protetta. Se non si fosse trattato di una partita dal seguito mediatico così importante, probabilmente non ci saremmo neanche posti le dovute riflessioni sul tema”.

