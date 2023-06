Marchisio sulla Juventus: “Rifondare non è mai semplice. Spero rimanga Vlahovic”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Marchisio ha fatto il punto sulla situazione attuale della Juventus: “Rifondare non è mai semplice. Credo che queste settimane serviranno per togliersi dalla testa tante tensioni accumulate in una stagione lunga e complicata. E per chi rimarrà servirà per tornare carico e ripartire…» Su Pogba: «Quello che è successo a lui e alla sua famiglia è una cosa gravissima. Difficili essere sereni, pensare al campo. Ma Paul sa che deve dare tanto a questa maglia. Sa che quest’anno non ci è riuscito. Mi auguro che l’anno prossimo si riveda il vero Paul». Su Vlahovic: «Quando si parla di Dusan si parla di un potenziale campione. Ci sono stati degli infortuni, degli errori del giocatore, ma dall’altra parte ci deve essere un allenatore che riesca a migliorarlo, a farlo rendere al meglio. Tante volte anche per la tipologia di gioco l’allenatore non ha aiutato Dusan. Vlahovic qualità ne ha tante. Io mi auguro che possa rimanere. Può migliorare tantissimo e bisogna puntare su un giocatore che ha margini di crescita come lui”. Sulle ambizioni: “Io e tanti altri miei compagni abbiamo avuto la fortuna di incontrare, dopo due settimi posti, un allenatore che aveva fame. E quella fame è riuscito a trasmetterla a noi giocatori. La Juventus ha bisogno ancora di quello. Bisogna cercare di ritrovare un gruppo forte e aver di nuovo fame, tanta…»

Foto Marchisio Twitter