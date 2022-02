Marchisio: “In Italia zero fiducia per Bruno Fernandes. De Paul continua a crescere”

Chiamato da Amazon Prime Video a commentare la gara tra Atletico Madrid e Manchester United, Claudio Marchisio ha parlato di Rodrigo De Paul, inizialmente in panchina insieme agli altri grandi esclusi Suarez e Griezmann: “Ha fatto un percorso di crescita importante, da attaccante è diventato centrocampista. L’allenatore non lo sta snaturando. Peccato non vederlo subito in campo ma sta confermando la sua crescita anche quest’anno“. Su Bruno Fernandes, che in Italia ha avuto poco spazio prima di esplodere con lo Sporting Lisbona e volare in Inghilterra: “Sarebbe stato bello vederlo in un grande club italiano. A Udine era chiuso da Di Natale, poi ha fatto bene a Genova ma nessuno ha avuto fiducia nel suo talento, che è esploso in Inghilterra“.

Foto: Twitter Juventus