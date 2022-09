Marchisio: “Il segreto della mia Juve vincente è stato toccare il fondo. Rimpianto? La Champions”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, è tornato a parlare della sua esperienza in bianconero: “Il segreto della mia Juventus vincente? È stato toccare il fondo. In quei record – continua Marchisio – in quegli scudetti di fila ci sono tanti record nei record. È iniziato tutto dal fondo. Dalla B, dai settimi posti in campionato. È stato bravo Conte quando venne alla Juventus perché riuscì a toccare l’animo. Ci disse che bisognava mettere in campo, scusate il termine, i coglioni. Bisognava avere un’anima per dimostrare che non eravamo quelli di prima. A volte siamo anche partiti male, ma non con il carattere siamo usciti alla distanza. Si parla molto della Juve di oggi: si esce fuori dalle difficoltà soltanto con il gruppo. Che poi è questo il DNA della Juve. La finale di Champions League contro il Barcellona nel 2015 e la prima in B con il Rimini, sono date particolari. Alla prima in B ricordo che pareggiammo, in quella finale di Champions credevamo davvero nella possibilità di vincere. È andata diversamente, non riesco a digerirla quella partita. Resta sempre la sensazione di una coppa stregata”. Infine, ha concluso il suo intervento parlando del suo più grande rimpianto: “Il rammarico è legato al fatto di non aver mai vinto la Champions League. Io l’ho vissuta anche da raccattapalle al Delle Alpi. Purtroppo resta un rimpianto”.

Foto: Instagram Marchisio