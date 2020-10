Marchisio: “Con Pirlo serve pazienza. Chiesa secondo me esploderà”

Claudio Marchisio, ex stella della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati tra cui Chiesa e Dybala: “Federico è un talento vero. Ma c’è troppa pressione che nasce dal mercato. Non è giusto che uno come lui, che a Firenze lottava per la salvezza, costi 50-60 milioni. Poi arrivi in un club come la Juve e devi subito dimostrare. Con cifre diverse per loro sarebbe più facile. Dovrà trovare il modo di stare in campo, e secondo me esploderà. Dybala? I numeri dieci o li ami o li odi. Deve rafforzare la sua importanza all’interno del gruppo e deve cercare di non scomparire più nei 90 minuti. Ronaldo e Morata? Con Paulo formano un tridente perfetto. Ronaldo è sempre decisivo e Alvaro fa giocare bene i compagni. Lui per me è la punta ideale. Pirlo non è il nuovo allenatore della Juve, è proprio un nuovo allenatore. Chi conosce il mondo bianconero sa che può essere il profilo giusto. Serve pazienza, il club lo sapeva e non bisogna etichettarlo in modo negativo. Guida la squadra da battere. E tra le big è l’unica che ha cambiato così nettamente.”