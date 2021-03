Marchisio: “Benzema fu vicino alla Juve, allenava Ferrara”

Ospite di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio svela un retroscena di mercato legato alla Juve, risalente a più di dieci anni fa.

Queste le sue parole: “Benzema fu vicino alla Juve? È vero, era vicino alla Juventus, l’anno di Ciro Ferrara in panchina. Non aveva fatto bene al Real e le merengues dovevano scegliere se cedere lui o Higuain. Poi rimasero entrambi e qualche anno dopo partì Higuain che andò al Napoli. Karim quell’anno fu vicino a raggiungerci alla Juve ma purtroppo non arrivò. C’era la possibilità”.