Marchetti su Asencio: “Se ci saranno le condizioni per partire lo farà, altrimenti rimarrà con noi”

Stefano Marchetti, dg del Cittadella ha parlato del futuro di Raul Asencio, il quale ha dato forfait nell’ultima sfida – ed alcune voci parlano di essersi tirato indietro per andare ad Ascoli a giocare la seconda parte di stagione. Queste le parole di Marchetti ai microfoni de Il Mattino di Padova: “Aveva un problemino alla fascia plantare del piede, si è allenato in settimana, ma aveva fastidio. Mi auguro di no per lui perché, se si fosse tirato indietro, con me avrebbe chiuso”. Successivamente Marchetti ha aggiunto: “Vedremo cosa succede: se dovrà andare, andrà, se dovrà restare, resterà. Se ci saranno le condizioni per partire lo farà, altrimenti rimarrà con noi”.

Foto: Logo Cittadella