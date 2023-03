L’esterno brasiliano, Marcelo, ha parlato in conferenza stampa, dopo il suo ritorno al Fluminense, club che lo ha lanciato prima del suo approdo in Europa.

Queste le sue parole: “Spero di giocare ancora per molti anni in questo club, oggi non è il giorno per parlare del Real Madrid che è un club che ha fatto molto per me. Oggi è il giorno per parlare del Fluminense, non penso ancora a quando me ne andrò.”