Marcelo Tinelli, presidente del San Lorenzo: “Per Suarez sono aperte le porte del club”

Il presidente del San Lorenzo, Marcelo Tinelli, non ha dubbi: “Luis ha già le porte del club aperte. Mezzo occhiolino e andiamo a cercarlo”. Come riportato da Olè, il presidente dei Ciclòn ha aperto la strada ad un possibile trasferimento in Argentino del “pistolero”. L’uruguaiano del Barça, escluso da Koeman, ha dichiarato tempo fa di essere un tifoso del club di Boedo che gli hanno mandato in regalo la tessera del club.

Foto: Twitter Champions