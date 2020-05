Marcelo spegne il mercato: “Resto al Real Madrid, voglio vincere un’altra Champions”

Marcelo giura fedeltà al Real Madrid. Il laterale brasiliano ha parlato del suo futuro durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro: “Non voglio andarmene e penso che anche il Real Madrid non mi lascererebbe andare. Sto molto bene qui. Futuro? Ho in mente alcune cose. Voglio lavorare ma non ho le caratteristiche per allenare. Ma ho sempre avuto una cosa in testa, voglio lavorare come agente senza illudere ragazzini o incasinargli la vira. In Brasile accade spesso. Ho visto molti agenti di calcio promettere tantissimo e rovinare un sacco di giovani per soldi. Io invece li voglio aiutare a crescere come con Vinicius e Rodrygo. Li vedo come bambini. Quando sono arrivato in Spagna pensavo di essere già maturo, ma non sapevo nulla. Obiettivi? Voglio ancora una Champions League. E vincere la Coppa del Mondo”, le parole di Marcelo riportate da Bernabeu Digital.

Foto: sito ufficiale Real Madrid