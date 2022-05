Marcelo saluta il Real Madrid: “È stata la mia ultima partita qui. Tornare in Brasile? No, voglio giocare ancora in Champions League”

Una stupenda storia sta per concludersi. Marcelo lascerà il Real Madrid, e lo farà dopo aver vinto un’altra Champions League, alzata tra l’altro da capitano. Questo l’annuncio a TNT Sports del diretto interessato: “Questa è stata l’ultima partita con il Real Madrid. Se torno in Brasile a giocare? No, al momento no. Voglio giocare ancora in Champions League, ho alcuni anni di fronte a me per continuare a giocare questo torneo. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense, ma no, non ci andrò“.

Foto: Instagram Marcelo