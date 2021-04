Marcelo non potrà partire per Londra col Real per la semifinale di ritorno. Ecco il motivo

Il Real Madrid rischia di non avere il suo terzino sinistro Marcelo per un motivo abbastanza curioso. Il brasiliano, ad oggi, non può recarsi a Londra il 4 maggio, giorno della partenza della squadra, poiché è convocato per far parte di un seggio elettorale per le elezioni dell’Assemblea di Madrid dello stesso giorno. La partita di disputerà il giorno successivo, il 5, infatti il Real spera di risolvere la questione. Secondo El Mundo, il Real Madrid ha già presentato ricorso ma non ha ancora ricevuto la relativa autorizzazione per avere il giocatore a disposizione.

Foto: Sito ufficiale Real Madrid