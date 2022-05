Marcelo: “Giocare nel Real ed esserne il capitano è un orgoglio. Molti vorrebbero essere al mio posto”

Marcelo, esterno sinistro del Real Madrid e capitano, sarà all’addio con i blancos dopo la finale di Champions.

Nel media day di oggi, organizzato dalla società, ha così parlato: “Siamo contenti del campionato fatto, ora siamo concentrati in vista di sabato. Non ci arrendiamo mai, lo abbiamo visto al Bernabeu dove può accadere di tutto: non mi sorprende aver vinto così con il City, ci sono state partite magiche e i tifosi non hanno mai smesso di appoggiarci. E’ stato un regalo. Rispettiamo il Liverpool, io sono nel miglior club del mondo ed è un onore giocare qui. Molti vorrebbero essere qui ed essere il capitano del Real Madrid è un orgoglio. E’ una fortuna esser qui”.

Foto: Twitter Real