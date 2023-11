Marcelo: “Cristiano Ronaldo ha provato a portarmi all’Al Nassr, ma volevo tornare alle mie radici”

Marcelo sta vivendo una seconda giovinezza a Rio de Janeiro. Dopo diversi anni trascorsi nel Vecchio Continente, il brasiliano ha recentemente conquistato la Copa Libertadores con il suo Fluminense, la prima nella storia del club che lo ha visto crescere e che lo ha lanciato nel grande calcio. Durante un’intervista rilasciata a O’Jogo, ha rivelato che Cristiano Ronaldo aveva cercato di convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita per raggiungerlo all’Al Nassr: “Ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Avevo delle offerte ma avevo bisogno di tornare qui, in Brasile, alle mie radici. Qualcosa mi diceva che dovevo tornare indietro”.

Foto: Twitter Fluminense