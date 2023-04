Marcelo Bielsa nuovo ct dell’Uruguay, in arrivo l’annuncio

Marcelo Bielsa è vicino al ritorno in panchina, El Loco sarà il nuovo ct dell’Uruguay. Ne sono certi in Sudamerca, l’ennesima conferma arriva da Olé. Gli accordi sono stati raggiunti, si attende solamente l’annuncio ufficiale. La Celeste ripartirà da Bielsa dopo il deludente Mondiale disputato in Qatar, che ha portato all’addio del ct Diego Alonso. L’allenatore argentino, ex Leeds, sostituirà l’attuale selezionatore ad interim Marcelo Broli.

Foto: Twitter ufficiale Leeds