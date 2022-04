Marcelo: “Allegria enorme. Non so se sarà la mia ultima Liga con il Real Madrid”

Marcelo ha parlato ai mirofoni della stampa subito dopo la vittoria del campionato con il Real Madrid: “È un’allegria enorme, abbiamo cercato di vincere il prima possibile. Sono molto contento, ora dobbiamo continuare a vincere altri titoli. Questa Liga è frutto di allegria, lavoro, sacrificio, tante cose. Non so se sarà la mia ultima Liga con il Real, ma ora andiamo a festeggiare. La felicità più grande è poter tornare a esultare con la nostra gente, nel nostro stadio. Ora ci attende il ritorno contro il City, continueremo a lavorare per non perdere la concentrazione“.

Foto: Twitter Marcelo