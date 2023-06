Marcelino: “Sono molto felice di entrare a far parte di un club così grande e vivere una delle atmosfere più belle d’Europa”

Venerdì il Marsiglia ha annunciato il nuovo allenatore, ovvero Marcelino Garcia Toral.

Il tecnico su twitter ha così scritto sulle sue sensazioni nel nuovo club: “Buongiorno Marsiglia! Sono molto felice di entrare a far parte di un club così grande e non vedo l’ora di essere al Velodrome, per vivere una delle atmosfere più belle d’Europa! Allez l’OM!”.

Bonjour Marseille! Très heureux de rejoindre un aussi grand club et hâte d’être au Vélodrome, de vivre l’une des plus belles ambiances d’Europe!

Allez l’OM! 🔵⚪️ pic.twitter.com/R8ENWXeDqx — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) June 25, 2023

Foto: twitter personale