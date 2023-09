Marcelino-OM: avvio difficile. E il mercato pesa

E’ stato un inizio di stagione particolare per il Marsiglia di Marcelino, arrivato in estate per sostituire Tudor. Quella dell’OM è stata una falsa partenza, per forza di cose segnata dall’eliminazione contro il Panathinaikos ai preliminari di Champions League, arrivata perdendo ai calci di rigore conto i greci. Dopo una delusione simile, a Marsiglia si respira un’aria pesante nonostante il positivo avvio in Ligue 1, che vede l’OM al terzo posto in classifica, con due pareggi e due vittorie nelle prime quattro gare di campionato. Inevitabile pensare alle tante cessioni fatte in estate, che preoccupano non poco i tifosi: da Guendouzi a Under passando per Malinovskyi, oltre che gli addii di Payet, Sanchez e Kolasinac. Al netto dell’arrivo in Francia di profili come Aubameyang e Correa, bisognerà capire se Marcelino sarà in grado di far competere la squadra ad alti livelli: già da qualche anno la Ligue 1 si è livellata verso l’alto, con la lotta ai posti europei che già da diverse stagioni è divenuta serrata.

Foto: Foto: Instagram Marcelino