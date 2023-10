Non fa molti giri di parole il tecnico spagnolo Marcelino, ex guida tecnica della squadra adesso in mano a Gennaro Gattuso. L’Equipe ha pubblicato in prima pagina le parole dell’ex allenatore proprio dell’Olympique Marsiglia, dove attacca il sodalizio francese sostenendo che:

“L’OM è un club che sta regredendo”

Inoltre, Marcelino ha aggiunto che l’influenza di certi tifosi faccia male alla stessa squadra.

Foto: marca