Marcelino lascia l’OM. Papin soluzione provvisoria

Come riportato dal giornale francese “L’Equipe” l’allenatore del Marsiglia Marcelino oggi lascerà la squadra bianco-blu. Dopo una serie di prestazioni non all’altezza, e l’eliminazione ai preliminari di Champions League, il tecnico ex Valencia ha deciso di dimettersi. Adesso i Phoceens sono pronti a tesserare Jean-Pierre Papin ad interim per la panchina. La scelta è stata dettata dall’imminente partita di giovedì di Europa League contro l’Ajax con l’ex leggenda del calcio francese che dovrebbe esordire proprio in quel match.

Foto: Instagram Marcelino