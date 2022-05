Marcelino lascia l’Athletic Bilbao: “Non è un addio. Resterete nel mio cuore”

Marcelino non è più il tecnico dell’Athletic Bilbao. L’ex allenatore di Villareal e Valencia ha tenuto una conferenza stampa spiegando le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il club basco: “Credo che sia giunto il momento di farsi da parte e chiudere una bella storia. Sono orgoglioso di aver avuto il privilegio di allenare l’Athletic Club. È stato il miglior gruppo con cui ho lavorato in tutta la mia carriera professionale. Ho vissuto notti magiche e indimenticabili, ho imparato il vero significato di essere a San Mamés come allenatore dell’Athletic. Non è un addio, sarete sempre nel mio cuore. Sempre”.

Foto: AS