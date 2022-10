Marcelino: “La società del Valencia ci disse di non vincere la Copa del Rey”

Arrivano come un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni dell’ex tecnico del Valencia, Marcelino Garcia Toral è tornato sul clamoroso esonero che subì dal club, con i media spagnoli, dopo aver vinto la Copa del Rey: “Tutto andava bene, ma il proprietario ha distrutto tutto. Non aveva senso distruggere quel progetto. I giocatori vogliono vincere ed erano contenti del percorso che stavamo facendo, con loro mi sentivo sicuro di affrontare chiunque. Provo molta gratitudine verso quei giocatori, che mi hanno reso campione della Copa del Rey. Un club come il Valencia dovrebbe provare a vincere tutte le competizioni a cui partecipa. Abbiamo agito come avrebbero voluto i tifosi e come la storia del Valencia richiede. La proprietà ci disse invece di non vincere la Copa del Rey, di non far giocare i migliori giocatori”.

Foto: logo Valencia