Marcelino: “La Juventus con Ronaldo è al pari di Real Madrid e Barcellona per vincere la Champions”

Intervenuto in conferenza stampa, Marcelino, allenatore del Valencia, ha parlato della sconfitta contro la Juventus e dell’eliminazione della squadra spagnola dalla Champions League: “Siamo tristi per come è andata, per essere fuori dalla Champions ma orgogliosi di essere stati qui. La Juventus nel secondo tempo ha spinto tanto all’inizio, ha un giocatore straordinario come Ronaldo e da lui è nato il gol. Ripeto: la squadra ha dato tutto, ha dimostrato di essere competitiva, contro una delle principali contendenti al titolo finale per la Champions League. Sono orgoglioso del livello mostrato dalla squadra”. Sulle possibilità di vittoria della Champions League da parte della Juventus: “L’Atletico Madrid ha giocato due finali di Champions negli ultimi anni, no? La Juve ha dimostrato di poter eliminare il Real Madrid. Adesso ha più esperienza, con Cristiano Ronaldo: è al livello di Real Madrid e Barcellona. Come esperienza, livello fisico e qualità tecnica, ha tutto per competere con ogni squadra in Europa”.

Foto: Twitter Juventus