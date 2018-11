Marcelino: “Juve favorita per la Champions, ma possiamo batterla. CR7 straordinario e l’espulsione dell’andata…”

Marcelino, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus: “Affrontiamo la partita con grandi aspettative, anche se l’avversario è una squadra forte che punta a vincere la Champions. Sarà una gara lunga e difficile, ma la squadra sta bene e sarà dura anche per i nostri avversari. Cercheremo di avere il livello di gioco e la giusta intensità per vincere. L’obiettivo è vincere. Porre l’attenzione su altro sarebbe sbagliato e rischierebbe di deconcentrare la squadra. Il Real Madrid in Liga nel prossimo turno? Ora pensiamo alla Juve, il Real Madrid arriverà solo fra 4 giorni. Inoltre i Blancos sono più o meno nella nostra condizione, domani affronteranno la Roma. Ripeto, il nostro pensiero è solo rivolto alla vittoria. Cristiano Ronaldo è un calciatore straordinario. La decisione dell’espulsione dell’andata è stata tutta dell’arbitro. Lui vuol sempre vincere e vuol sempre segnare, oltre al talento è questa ambizione di migliorarsi ogni giorno che fa la differenza. Incontreremo un Ronaldo diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati in Spagna, ma comunque conosciamo bene le sue qualità. Infortunati? Coquelin ha avuto un grande impatto lo scorso anno, purtroppo è fuori da tanto tempo. E’ disponibile anche se non al 100%. Kondogbia è disponibile salvo imprevisti. Guedes? Prenderemo una decisione definitiva domani mattina. Garay? Non c’è nessun giocatore che vuol perdersi una sfida del genere. Lui però ha preso un colpo molto forte in allenamento, ancora non riesce a camminare e quindi non può giocare una gara di questo livello. Spero di recuperarlo per sabato. Mi sarebbe piaciuto essere in una situazione ancora migliore, in realtà. Avremmo potuto fare molti più punti in Champions, secondo me avremmo potuto e dovuto vincere sia con lo Young Boys che con lo United a Old Trafford. Ora ci aspetta la partita più difficile di tutte. Noi però vogliamo far vedere il nostro livello, siamo cresciuti e siamo molto più concreti rispetto a qualche settimana fa. Dybala? All’andata non giocò, ma c’era Bernardeschi che risultò il migliore in campo. Li rispetto entrambi. Dybala è in un ottimo momento di forma, è un calciatore straordinario ma la Juventus ne ha tanti altri. Non siamo preoccupati da un singolo, ma da ciò che può fare la Juventus come squadra. Noi dovremo cercare di limitare la Juventus come squadra, altrimenti sarà dura”.

Foto: Juventus Twitter