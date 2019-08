Marcelino: “Era tutto fatto per Rodrigo all’Atletico. Rafinha era a un passo”

Alla vigilia della sfida di Liga tra il suo Valencia e la Real Sociedad, il tecnico Marcelino ha parlato nella classica conferenza stampa. Oltre che sulla sfida e sull’avversario, l’allenatore si è soffermato anche sul calciomercato, dando particolare rilievo alle situazioni di Rodrigo e Rafinha. Queste le sue parole, riportate da AS: “Come sapete, Rodrigo è un preciso momento era stato ceduto, così il club mi ha comunicato dopo l’allenamento di martedì. Lui stesso mi ha detto che sarebbe andato all’Atletico. Ma all’improvviso, la trattativa è saltata. D’ora in poi, Rodrigo tornerà ad allenarsi e non mi ha mai chiesto di lasciare il Valencia, voglio che sia chiaro. Stiamo cercando di tornare alla normalità e la sua predisposizione è totale. È un gran professionista e una persona straordinaria che sta lavorando in maniera eccezionale. Decideremo con l’allenamento di questo pomeriggio che ci sarà domani. Noi siamo una squadra con Rodrigo e un’altra senza Rodrigo. Se non ci sarà, dovremo aggiornare gli obiettivi del Valencia perché nel mercato è molto difficile trovare un calciatore che ci dia il suo stesso apporto. Per puntare alla Champions abbiamo bisogno di un giocatore come lui. Pensiamo anche che Rafinha possa aiutarci a migliorare la rosa. In un certo momento era praticamente preso, ma siamo andati a Singapore e dopo aver parlato con il proprietario abbiamo deciso di tirarci indietro“.

Foto: sito ufficiale Valencia