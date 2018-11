Marcelino: “Con il Real come contro la Juve, ma stavolta dobbiamo vincere”

Marcelino, tecnico del Valencia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid in Liga spagnola: “Faremo il massimo per vincere, come sempre. Contro le grandi abbiamo sempre dimostrato di poter fare grandi partite. Vincere col Real per dimenticare la Champions? Sono competizioni diverse e la Liga è la priorità per il Valencia. In Champions volevamo arrivare all’ultima partita con qualche possibilità, ma dovevamo essere più competitivi (Juve e United sono già qualificate per gli ottavi, ndr). Il nostro approccio contro il Real sarà molto simile a quello visto contro la Juventus. Noi non usciamo indeboliti da Torino, lo stesso Allegri ha riconosciuto le difficoltà avute dalla sua squadra. Differenze fra Solari e Lopetegui? Non troppe, onestamente. Semplicemente prima non arrivavano i risultati e adesso sì”.

Foto: Valencia sito ufficiale