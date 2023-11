Marcel Brands: “Volevo portare Luis Diaz all’Everton, ma Benitez si oppose perchè non era sicuro del giocatore”

Marcel Brands, ex ds dell’Everton, ha rilasciato un intervista a AD Sportwereld, dove ha rivelato un retroscena di mercato riguardante l’attuale esterno colombiano del Liverpool Luis Diaz. Ecco le sue parole:

“Volevo installare nel club la mia filosofia e la mia struttura che avrebbero permesso all’Everton di progredire, ma le decisioni dall’alto non lo hanno permesso. Nell’estate del 2021 stavamo cercando di acquistare Luis Díaz dal Porto. Stavo lavorando duramente per convincere James Rodríguez a trasferirsi al Porto come parte dell’accordo che avrebbe portato Díaz, però Rafa Benítez si oppose perché non era sicuro del giocatore”.

Foto: twitter personale Luis Diaz