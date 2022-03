Marcao come Cassano: bandierina spezzata nell’esultanza, Orsato lo ammonisce

Lo 0-0 maturato al Camp Nou aveva fatto sperare il Galatasaray, che quest’oggi si è dovuto però arrendere ad un Barcellona nettamente più forte: è stata infatti la formazione catalana a vincere il ritorno degli ottavi di Europa League strappando il pass per i quarti di finale. La compagine turca, però, era passata momentaneamente in vantaggio grazie a Marcao, che si è messo in mostra anche per una curiosa esultanza.

Il calciatore del Galatasaray è stato infatti ammonito dopo aver spezzato la bandierina del calcio d’angolo, con un gesto che richiama quello compiuto da Antonio Cassano in una storica partita vinta per quattro reti a zero dalla sua Roma contro la Juventus nel lontano 2004. La gara è stata contraddistinta anche dal nervosismo generato a causa del lancio di alcuni oggetti verso il campo, che ha provocato la reazione di Jordi Alba.

Foto: Twitter Galatasaray