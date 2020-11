Marca su Real Madrid-Inter: “Il peggior avversario nel momento migliore”

Questa l’apertura dedicata alla gara di Champions League tra Real Madrid e Inter dal quotidiano spagnolo Marca:

“Il peggior avversario nel momento migliore”.

I blancos sono in crescita e si sentono pronti per affrontare l’Inter e raddrizzare un cammino europeo che li vede a un solo punto nel loro girone, complici la sconfitta in casa con lo Shaktar Donetsk ed il pareggio agguantato nei minuti di recupero col Borussia Moenchengladbach.

Il ritorno di Eden Hazard, a segno sabato in Liga contro l’Huesca, lascia ben sperare, purtroppo nelle ultime ore è stato rilevato il caso di positività di Militao al Coronavirus e la situazione è costantemente monitorata dal club madrileno.