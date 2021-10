Marca sui fischi a Donnarumma: “Un inferno. Quello che ha subito Morata all’Europeo non è stato niente in confronto”

La ‘speciale’ accoglienza del San Siro a Gigio Donnarumma ha lasciato perplessi anche i colleghi spagnoli di Marca, che a tal riguardo scrivono:

“Noi spagnoli non siamo gli unici a fischiare i nostri giocatori. Quello che ha subito Morata all’Europeo non è stato niente in confronto all’inferno che ha dovuto attraversare Donnarumma a San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG. Fischi per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso”.

