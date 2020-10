Marca smorza l’entusiasmo del Barça: “Vinto contro la peggior Juve che si ricordi”

Il Barcellona festeggia il primo successo in casa della Juventus nella sua storia. Un successo meritato e netto, ma per molti frutto della fragilità bianconera, non per la forza catalana.

A smorzare gli entusiasmi in casa blaugrana anche il quotidiano Marca che ha titolato: “La pericolosa euforia del Barcellona dopo la vittoria contro la peggior Juventus che si ricordi”.

Insomma, la squadra di Koeman ha si meritato la vittoria, ma ha giocato contro una squadra allo sbando e scollata. Il quotidiano spagnolo mette in guardia Koeman e i suoi ragazzi: il 2-0 di ieri può generare un “distaccamento dalla realtà”. “Gli elogi sono meritati, se si parla di Pedri, dello sforzo collettivo, della porta inviolata, anche grazie al Var. Ma è indiscutibile che i catalani abbiano affrontato la peggiore Juventus che si ricordi. Senza Cristiano Ronaldo, senza Chiellini, senza De Ligt, senza Alex Sandro, difensivamente fragile, con un centrocampo abulico.

Inoltre, riporta sempre Marca, in panchina c’è un campione come Pirlo, ma che è alla prima esperienza da allenatore e alla sua prima grande sfida europea e che deve ancora dimostrare tanto rispetto ai suoi predecessori: Allegri, Conte, Sarri, per non parlare di Deschamps, Ancelotti, Lippi o Capello.

Foto: Twitter Barcellona