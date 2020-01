Marca sicuro: Barça, Bartomeu ha comunicato l’esonero a Valverde

Trovano conferma i rumors spagnoli delle scorse ore. Secondo quanto riferisce Marca con fermezza, Bartomeu ha comunicato l’esonero a Ernesto Valverde. Il presidente del Barcellona ha preferito cambiare immediatamente senza aspettare la fine della stagione. Ora, come si vociferava già nella serata di ieri, c’è Mauricio Pochettino in pole per la panchina blaugrana.

Foto: Barcellona Twitter