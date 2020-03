Marca sicura: l’Atletico Madrid allo scoperto per Rakitic. C’è l’offerta al croato

Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione. Il centrocampista croato, in scadenza nel 2021, ha molti estimatori ma nelle ultime ore un club ha mosso passi importanti: si tratta dell’Atletico Madrid che – secondo quanto rivela l’autorevole Marca – avrebbe avviato i contatti con l’entourage dello stesso Rakitic mettendo sul piatto una prima offerta d’ingaggio. La volontà del classe ’88 – si legge – è quella di proseguire la propria carriera in Spagna, ecco perché la pista Atletico va tenuta in grande considerazione in vista dell’estate, a maggior ragione dopo gli sviluppi delle scorse ore.

Foto: Twitter personale Rakitic