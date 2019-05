Marca sicura: il Barcellona ha deciso, confermato Valverde in panchina

Ernesto Valverde resterà sulla panchina del Barcellona anche nella prossima stagione. E’ questa la decisione presa nelle ultimissime ore dalla dirigenza del club catalano, come rivela l’autorevole Marca. Dopo la sconfitta in finale di Copa del Rey contro il Valencia, dalla Spagna erano rimbalzati diversi rumors circa un possibile esonero di Valverde, ma il presidente Bartomeu, in linea diretta con la gestione sportiva, ora ha optato per la conferma del tecnico. L’unico scenario che potrebbe ribaltare tale situazione – si legge – sarebbe quello in cui lo stesso Valverde decidesse di dimettersi, anche se si tratta di un’opzione che il Barcellona non prevede.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona